Сегодня было обнародовано заявление генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася о сложившейся ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана является приграничным конфликтом, поэтому положения устава ОДКБ о коллективной ответственности не распространяются на нее», — заявил Зась.

«Надо понимать, что потенциал ОДКБ задействуется только в случае агрессии, нападения (на одну из стран-членов). Здесь же мы имеем дело, по сути, с пограничным инцидентом», — сказал он.

По его словам, ситуацию нужно разрешать мирным путем. Генсек подчеркнул, что в настоящий момент конфликт не находится в стадии обострения. «Впереди много работы именно по вопросу границы, разрешению всех этих спорных моментов, но их нужно решать за столом переговоров», — указал Зась.

Предполагается, что данное заявление было сделано в ответ на упорное и частое упоминание в армянских и проармянских СМИ темы ОДКБ. Дескать, эта организация, в которую входит Армения, не реагирует на то, что азербайджанские войска «углубились вглубь армянской территории».

Еще в конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армению не удовлетворяет «быстрота действий» ОДКБ по проблеме границы с Азербайджаном. При этом он отметил, что организация не выразила публично четкую позицию.

На протяжении всего этого времени армянская пропаганда обвиняла ОДКБ в бесхребетности и отсутствии реакции на сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Критика усилилась после того, как на днях стало известно, что ОДКБ окажет Таджикистану всю необходимую помощь, которая будет с его стороны запрошена в связи с напряженной ситуацией на границе с Афганистаном.

Так, проармянский сайт infoteka24.ru отмечает, что «Таджикистану ждать реальных действий от фиктивной структуры не следует».

«У организации был реальный шанс продемонстрировать в Армении свою способность защищать страны-члены, однако бесхребетные заявления от ОДКБ лишь подтвердили, что блок существует только на бумаге», — пишет сайт.

Это издание также нервно отреагировало на открытие в Кыргызско-Турецком университете «Манас» в Бишкеке при организационной поддержке посольства Азербайджана фотовыставки под названием «Победа в Карабахе».

Как отмечает infoteka24.ru , «очевидно в Кыргызстане забыли, что страна является членом ОДКБ, в рамках которой Бишкек является военным союзником Армении. Уже не говоря об оказании военной помощи своему союзнику в условиях интервенции Азербайджана, но отсутствии хотя бы официальных осуждений, Бишкек демонстрирует откровенно вражескую позицию, поздравляя Баку с захватом Арцаха. На сегодняшний день ОДКБ дискредитировала себя настолько, что было бы благоразумней распустить этот позор и пародию на военный блок».

На этот информационный выпад отреагировало издание «Вечерний Бишкек». Так, интернет-ресурс отмечает, что ни одна страна мира не считает территорию Нагорного Карабаха частью Армении. «Поэтому военную операцию Азербайджана никак нельзя считать агрессией против Армении. Следовательно, нет оснований для включения механизмов коллективной безопасности», — заключает «Вечерний Бишкек».

А после заявления генсека ОДКБ становится ясно, что Армения в настоящее время расплачивается за развязывание нагорно-карабахского конфликта и оккупацию территорий Азербайджана. Азербайджанская армия в считанные дни разрушила армянские мифы. С Арменией никто больше не считается, так как на протяжении всего переговорного процесса она старалась выиграть время, которого сейчас у Еревана больше нет. Заявление генсека ОДКБ словно звонкая пощечина отрезвила многих в Армении.