Поиск работы в нашей стране – занятие непростое. Многие ищут ее в течение долгих месяцев и ничего не могут найти. Посты о вакансиях – одни из самых популярных в соцсетях, что видно по тем обсуждениям, которые под ними разворачиваются. Те, кто ищет работу и те, кто ее предлагает, часто оказываются по разные стороны баррикад. Первых нередко возмущает низкая зарплата, рабочий день свыше восьми часов, да и в целом завышенные требования к работникам. Вторые же парируют тем, что идти на эту работу они никого не заставляют, дело добровольное.

Во многих странах при собеседовании по поводу трудоустройства все чаще обращают внимание на знания и навыки, а не на «корочку». У нас же и от работников неквалифицированного труда зачастую ждут знания нескольких языков и диплома об окончании вуза… Даже уборщиц и нянь для малышей иногда выбирают по таким критериям… А ведь, чтобы помыть полы или поменять подгузник ребенку совсем не нужны глубокие знания по тем или иным наукам.

Недавно в одной из групп в соцсети появилось объявление о вакансиях – оператор в колл-центр и ресепшн. Большая часть требований, таких, как знание минимум двух языков – азербайджанского и русского, а лучше еще и английского, владение компьютерными навыками, доброжелательность и т.д были вполне понятны. А вот что многих удивило, так это то, что кандидаты должны быть обязательно с высшим образованием. И правда, возникает вопрос, неужели обязательно оканчивать высшее учебное заведение и тратить четыре-шесть лет своей жизни для того, чтобы отвечать на звонки или встречать посетителей? В процессе выяснилось, что к кандидаткам будет применяться еще и возрастной ценз, мол, так сейчас везде. И тут опять-таки, интересно, неужели, скажем, после 35-40 лет, по мнению некоторых работодателей, человек теряет навыки коммуникации и становится непригоден для такой деятельности? Нередко встречаются завышенные ожидания иного рода – чтобы за одну, как правило, не особо высокую зарплату, сотрудник выполнял функции двух, а то и трех, разных работников.

Работодатель, конечно, может установить любые требования, не противоречащие закону. Но он их устанавливает, потому что знает – кто-то да найдется. Потребность в работе у населения гораздо выше, чем количество предложений на рынке труда.

«И CV я куда только ни отправляла, и звонила по объявлениям, а результата ноль. Высшее образование есть, русским языком владею в совершенстве, помимо родного азербайджанского, но ничего по специальности не могу найти. Точнее, пару раз предлагали работу, но на мизерную зарплату. Я уже согласна и на неквалифицированный труд, лишь бы платили нормально», – посетовала недавно знакомая.

Юрист Сахиб Мамедов, комментируя # запросы отечественных работодателей, отметил, что их требования к неквалифицированным профессиям растут. По его словам, в ряде случаев в офисах, где знание иностранного языка обязательно, его требуют даже от уборщицы, хотя бы на базовом уровне.

В свою очередь, руководитель департамента анализа рынка труда Государственной службы занятости Эльман Садыгов считает, что причина подобных фактов в большинстве своем кроется в неудовлетворенности безработных и желающих трудоустроиться заработной платой.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что сейчас даже профессия секретаря-референта может требовать знания иностранного языка, так как компании часто работают с иностранцами.

«Это в данном случае нормальное требование. Нужно на такой работе и умение работать на компьютере. Такие сейчас времена. Раньше секретарша только подавала чай и отвечала на звонки, сейчас она еще отправляет и принимает электронные письма и т.д. Но вот для чего искать на такие должности именно человека с высшим образованием, непонятно. Такое уже перегиб. Если человек потратит годы жизни на учебу в вузе, хотелось бы, чтобы он применял полученные знания на практике, а не наливал чай пришедшим в офис посетителям», – сказал он.

По его словам, отечественные реалии таковы, что обычно на ту или иную вакансию ищут людей из близкого окружения, а если не могут найти, тогда уже начинают поиск человека со стороны.

«Вот тогда могут объявить конкурс и часто предъявляют к соискателю завышенные требования, особенно если знают, что делают неплохое по нынешним меркам предложение. Рынок труда меняется быстро и прихоти работодателей тоже. А еще их ожидания часто не ограничиваются профессиональными навыками. Некоторым важно, чтобы у сотрудницы и фигура была хорошая, и возраст молодой, и внешность симпатичная, да и к тому же чтобы она была безотказной. Да, зачастую у работодателя завышенные, а то и нарушающие закон требования, но вряд ли с этим можно что-то сделать, кроме как отказаться от такого трудоустройства. Если Трудовая инспекция не может даже проверить условия труда без весомых на то оснований, что говорить о процедурах приема на работу?», – резюмировал эксперт.