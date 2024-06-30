Переход к низкоуглеродной экономике, по мнению экспертов ООН, позволит создать новые рабочие места. Но важно, чтобы он был максимально справедливым с социальной и экономической точки зрения. Специалисты сходятся во мнении, что труд должен стать как можно более экологичным. Но что будет с теми, кто сейчас трудится на работах, которые не соответствуют «зеленым» критериям, и где производство по этой причине начнет сокращаться?

Глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил, что деятельность человека, в частности, добыча природных ресурсов, – одна из основных причин, приводящих к глобальному изменению климата. Потому создание рабочих мест, где вред экологии будет если не сведен на нет, то минимизирован, имеет под собой логическую основу. Но вопрос в том, как это будет сделано. Например, существующие предприятия должны перестраиваться соответственно современным стандартам и соответствовать нормам допустимого негативного воздействия на окружающую среду.

«Сейчас мир стремится к увеличению доли альтернативной энергии. Кстати, в Европе она уже не считается альтернативной. Это просто еще один вид энергии. Соответственно, в этом секторе будет расти количество рабочих мест. Но при этом надо учитывать и негативные стороны. Ветренные установки становятся причиной гибели многих пернатых, подлетающих к ним на близкое расстояние. А значит, необходимо разработать методы их защиты. Солнечные батареи также не назовешь безвредными, так как они содержат вещества, способные нанести вред окружающей среде при неправильной утилизации. Наиболее экологичными считаются гидроэлектростанции, но созданные водохранилища могут отрицательно влиять на биоразнообразие», – отметил эксперт.

Или же возьмем развитие экологичного транспорта. В нашу страну, как подчеркнул С.Мамедов, ввезено немало гибридных авто, срок использования батарей которых скоро истекает. У нас же нет полигона для их утилизации. До сих пор даже утилизация обычных батареек остается непростой задачей. По словам эксперта, полностью устранить ущерб окружающей среде от деятельности человека сейчас не получится, но необходимо работать над тем, чтобы он был уменьшен. Для этого должен быть разработан комплекс мер.

Председатель Объединения независимых профсоюзов Фуад Алиев согласен с тем, что нужно создавать рабочие места, которые не наносят вреда окружающей среде.

«Климатические изменения с каждым годом становятся все большей проблемой, которую нельзя игнорировать. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит с Каспием. Некоторые считают, что это временное явление, никак не связанное с потеплением, и через какой-то промежуток времени уровень воды в нем начнет восстанавливаться, но многие экологи настроены менее оптимистично. Стало меньше воды и в реках, и в озерах страны. Это может привести к исчезновению многих видов рыб, изменить климат местности, привести к сложностям для местного населения», – уверен он.

Возвращаясь к «зеленым» рабочим местам, Ф.Алиев отметил, что они должны создаваться и в государственном, и в частном секторе.

Но дело в том, что сейчас есть проблемы и в создании обычных рабочих мест. Согласно статистическим данным, рынок безработицы уменьшился, но, по его убеждению, он не стал меньше, просто многие граждане, не имеющие работу, не зарегистрированы в службе занятости.

«Например, новые правила деятельности такси, вступающие в силу с 1 июля, приведут к тому, что немало тех, кто работал в сфере пассажироперевозок, останутся не у дел. С одной стороны, то, что такси станет меньше, хорошо для экологии и улучшит ситуацию на дорогах. С другой стороны, надо было сначала предложить людям варианты, чтобы они не пополнили ряды безработных. Можно было предложить таксистам, имеющим старые машины, льготные кредиты на электромобили. И в любой сфере необходимо сначала предоставить людям альтернативу», – сказал эксперт.

По его словам, сейчас частные предприниматели не заинтересованы в создании «зеленых» рабочих мест. Но ситуация изменится, если компании, идущие на этот шаг, будут получать какие-то льготы.

«Государство должно ставить задачи, поощрять за их выполнение, штрафовать за их игнорирование. Например, оно эффективно стимулирует развитие экологичного транспорта, и в столице уже начали ездить электробусы», – сказал эксперт.

Ф.Алиев отметил, что должны «позеленеть» и офисы, и заводы: «Последние нужно выводить из крупных городов, подальше от густонаселенных пунктов, а также обеспечить работников бесплатным транспортом до них и обратно. Реконструировать старые заводы, на мой взгляд, не стоит. Лучше построить новые, отвечающие всем современным, в том числе экологическим, требованиям».