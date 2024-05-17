Россия будет наращивать численность своих вооруженных сил и продолжит оставаться проблемой для НАТО в течение многих лет.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, глава Европейского командования ВС США Кристофер Каволи.

«После войны в Украине, вне зависимости от того, как она закончится, в каком положении будет Россия, какую угрозу она будет представлять? Я считаю, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для альянса. У нас будет большая проблема с Россией в течение многих лет», — сказал он, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

«Россия будет наращивать численность своих вооруженных сил. Она уже объявила о таких планах. Она уже для достижениях этих целей нарастила промышленное производство и набор личного состава, — добавил генерал. — Она восстановит свои потери как можно скорее».