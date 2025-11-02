Президент России Владимир Путин хочет оставаться у власти до 2050 года, пишет британский таблоид Daily Star со ссылкой на журналиста-расследователя Илью Давлятчина.

По его данным, 73 летний Путин, который уже находится у руля в Кремле дольше всех правителей со времен Иосифа Сталина, хотел бы сохранять власть до 97 лет, а затем, возможно, передать ее своему сыну Ивану. Ему сейчас 10 лет, а в 2050 году будет 35.

Действующая конституция, переписанная в 2020 году с «обнулением» сроков Путина, позволяет ему оставаться президентом вплоть 2036 года, то есть до 83 лет.

По продолжительности правления Путин уже превзошел Пиночета (17 лет), Ким Чен Ира (17 лет), Бенито Муссолини, индонезийского диктатора Сухарто (20 лет) и Николае Чаушеску, который возглавлял Румынию 24 года. К концу пятого срока Путин может обойти Мао Цзэдуна, а в случае шестого — догнать Франсиско Франко (Испания) и Антониу ди Салазара (Португалия), каждый из которых правил по 36 лет.

Если же Путин останется у власти до 2050 года, он обгонит Муаммара Каддафи (42 года), Ким Ир Сена (46 лет) и Фиделя Кастро (49 лет) и станет самым «долгоиграющим» правителем России со времен Ивана Грозного, который правил 50 лет (включая детский возраст, когда фактическое управление государством было возложено на бояр).

Окружение Путина активно занимается вопросами продления жизни российского президента, а Минздраву в сентябре было поручено в срочном порядке собрать все доступные научные разработки по борьбе со старением, писала в прошлом году The Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным изданиям, проект «лекарства от старости» курирует 77-летний Михаил Ковальчук, один из близких друзей Путина, возглавляющий Курчатовский научно-исследовательский ядерный институт. Кроме того, в нем участвует старшая дочь Путина, врач-эндокринолог Мария Воронцова. (moscowtimes.ru)