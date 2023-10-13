Миротворцы РФ формально должны оставаться в Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решаться на переговорах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Кыргызстан.

Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить и решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Это в процессе переговоров мы решим», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что, когда в 2020 году появилась договоренность о пребывании российских миротворцев на территории Карабаха, их мандат заключался только в наблюдении за режимом прекращения огня. «Окончательно все-таки статус Карабаха не был определен, а когда Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана, то тогда получилось, что наши миротворцы уже точно, без всяких сомнений находятся на территории Азербайджанской Республики, и, конечно, сейчас, после, прямо скажем, тяжелых событий, связанных с исходом армянского населения, ситуация совсем изменилась кардинальным образом», — признал российский лидер. (ТАСС)