Знание проблемы – первый шаг к ее решению, или что известно о безработице?

Официальные данные о количестве безработных в Азербайджане давно уже стали притчей во языцех. Многие годы Государственный комитет по статистике неизменно констатировал 5-процентный порог безработицы в стране, однако в условиях пандемии коронавируса этот показатель был пересмотрен. По данным Госкомстата на начало августа уровень безработицы достиг 6,6%.

Статистическое ведомство информирует, что количество безработных граждан на 1 августа достигло 348,6 тыс. человек и это на 93,5 тыс. человек, или 36,6% больше, чем было по состоянию на 1-ое апреля этого года. Получается, что ровно на столько в стране увеличилось число безработных с начала правительственных мер по борьбе с пандемией. При этом численность экономически активного населения в стране на отчетную дату достигла 5 млн 230,1 тыс. человек. По сравнению с апрелем на местном рынке труда появилось 38,6 тыс. новых соискателей, а количество работников по найму увеличилось на 3,2% — до 1 млн 695,1 тыс. человек.

В свою очередь глава Министерства труда и социальной защиты Сахиль Бабаев в недавнем своем выступлении заверил, что подсчеты Госкомстатистики в соответствии с методологией Международной организации труда, что, по мнению чиновника, является аргументом в пользу объективности данных ведомства. «Ежемесячно Государственный комитет статистики проводит опросы в 20 тысячах хозяйствующих субъектов. После очередного подсчета в августе будет оглашена новая цифра», — сказал Бабаев. Однако независимые специалисты обращают внимание на заслуживающий внимания теневой рынок труда – ведь несмотря на то, что правительству во время пандемии и карантина удалось сохранить рабочие места 900 тыс. человек, представленных в государственном секторе и 760 тыс. граждан, трудящихся в частном секторе экономики, солидное число наших граждан работают без оформления трудовых отношений.

Никто не поспорит, что ограничительные меры по борьбе с пандемией оставили без работы многих работников теневого рынка, а потому сложно делать выводы о числе безработных, опираясь только лишь на официально заключенные трудовые договора. Как сказал в беседе с корреспондентом # эксперт-экономист Натиг Джафарли, комментируя ситуацию с занятостью, пандемия коронавирса значительно увеличила армию безработных, но назвать точное их число невозможно из-за масштабного теневого рынка труда. И все же, специалисты делают определенные выводы об уровне безработицы, используя в комплексе целый ряд официальных данных, как-то: количество экономически активного населения в 5 млн 230,1 тыс. человек, число официально занятых (1,6 млн граждан), в стране также насчитывается 1,7 млн фермеров и порядка 600 тыс. индивидуальных предпринимателей. Но ясно одно – правительство может с уверенностью утверждать лишь о занятости 2 млн человек, включая охваченных программой самозанятости. При этом власти не располагают точной информацией о прочих трудоспособных гражданах.

По словам эксперта, несмотря на предпринятые меры по борьбе с теневой занятостью, в стране остается много неоформленных рабочих мест. «Причем, в иных сферах экономики, скажем, в туризме, нелегальных работников даже больше, чем официально занятых, — отметил собеседник. – Во время карантина правительство принимало меры для предотвращения расторжения трудовых контрактов, но никто не знает, сколько нелегально трудящихся граждан осталось без работы. Увеличение числа получателей единовременной выплаты по безработицы до 600 тыс. человек во время пандемии стало переломным моментом, поскольку стало понятно, что безработных больше, чем было заявлено. И это притом, что не все нуждающиеся получили финансовую поддержку». Это означает, что число безработных может быть даже больше 600 тыс. человек.

Многие официально не зарегистрированные работники остались на обочине рынка труда во время пандемии, считает глава Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов. По его словам, немало граждан трудится на сезонных работах, скажем, связанных с уборкой урожая, а после завершения этого остаются без работы. Кроме этого, неправильно утверждать, что все имеющие земельные паи 900 тыс. человек трудоустроены, поскольку неизвестно даже, используют ли они свои наделы и действительно ли работают все эти люди. А ведь бороться с безработицей можно лишь досконально исследовав эту сферу, поскольку знание проблемы – первый шаг к ее решению.