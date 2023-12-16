Глава МИД КНР Ван И на первом заседании трехсторонней комиссии предложил Саудовской Аравии и Ирану оказать содействие прекращению огня в секторе Газа и ускорить составление дорожной карты урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил МИД Китая.

«Необходимо оказать содействие незамедлительному прекращению боевых действий в Газе, оказанию гуманитарной помощи и возобновлению палестино-израильских переговоров», — приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова Ван И. Глава МИД, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид ибн Абдель Карим аль-Херейджи и его иранский коллега Али Багери Кани провели консультации в Пекине.

Как уточнил министр, проект урегулирования палестино-израильского конфликта «должен соответствовать устремлениям народа Палестины и учитывать обоснованную обеспокоенность стран региона». По его словам, эту проблему нельзя решать, отходя от плана «два государства для двух народов». «Китай готов к сотрудничеству с Саудовской Аравией и Ираном, с арабскими и мусульманскими странами, чтобы в кратчайшие сроки сформулировать график и создать дорожную карту в соответствии с указанным принципом», — подчеркнул Ван И.