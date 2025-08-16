Китайская Народная Республика (КНР) приветствует контакты России и США, направленные на возобновление межгосударственных целей и политическое урегулирование конфликта в Украине. Об этом 16 августа сообщил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнтъюй.

«Китай приветствует взаимодействие России и США с целью налаживания двусторонних отношений и движения к политическому урегулированию украинского кризиса. У сложных вопросов не бывает простых решений», — заявил он в беседе с ТАСС, комментируя прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Лю Пэнтъюй подчеркнул, что Пекин, вне зависимости от того, «как сложится ситуация», поддержит все усилия, прикладываемые российской и американской сторонами для мирного решения украинского вопроса.