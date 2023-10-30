Россия считает, что разрешить обострившуюся в октябре ситуацию на Ближнем Востоке можно только путем создания для жителей Палестины полноценного государства. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент РФ Владимир Путин.

«В наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке никогда не было корысти, интриг и двойного дна. <…> Ключ к решению [палестино-израильского] конфликта — создание полноценного палестинского государства. Мы не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству», — отметил Путин.