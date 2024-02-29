Обнародован прогноз погоды на 1 марта.
Как сообщает Национальнаяй гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, небольшая морось, ветер юго-восточный.
Температура воздуха ночью 0-3° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление опустится с 774 мм. рт. ст до 772 мм. рт ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.
Ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 12-16° мороза, днем 0-5° мороза. Ночью и утром в горных территориях на дорогах ожидается гололедица.
В марте среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами она будет превышать ее.
Национальная гидрометеорологическая служба также сообщила, что в марте среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами она будет превышать ее.
Согласно прогнозу, объем месячных осадков будет близким к норме, на ряде территорий осадков может быть больше нормы. В первых числах марта погода будет стабильной, осадков не ожидается, умеренный юго-восточный ветер.
В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается 6-9 градусов тепла, что близко и несколько выше климатической нормы. Ночью 2-7 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в отдельные дни 15-20 градусов тепла.
Объем месячных осадков ожидается близким к климатической норме (норма 20-27 мм).