Обнародован прогноз погоды на 1 марта.

Как сообщает Национальнаяй гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, небольшая морось, ветер юго-восточный.

Температура воздуха ночью 0-3° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление опустится с 774 мм. рт. ст до 772 мм. рт ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 12-16° мороза, днем 0-5° мороза. Ночью и утром в горных территориях на дорогах ожидается гололедица.

В марте среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами она будет превышать ее.

Национальная гидрометеорологическая служба также сообщила, что в марте среднемесячная температура воздуха будет близкой к климатической норме, местами она будет превышать ее.