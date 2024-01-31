1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили # в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Будет преобладать юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем — 5-8° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны кратковременные осадки и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем — 5-9° тепла, ночью в горах 8-13°, днем — 0-5° мороза.

В некоторых горных районах ожидается гололед.