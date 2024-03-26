С 12 марта по решению Координационного транспортного совета закрыт въезд личных автомобилей на площадь перед станцией метро «28 Мая». Эта площадь на протяжении многих лет создавала неудобства пешеходам, которые были вынуждены постоянно протискиваться между припаркованными автомобилями.

Ожидающие свой автобус пассажиры страдали из-за того, что территорию остановок на площади занимали припаркованные личные автомобили. Теперь деятельность парковочных мест в этой части Баку прекращается.

Перед въездом на площадь со стороны проспекта Азадлыг и с улицы Диляры Алиевой (перекресток с улицей Пушкина) установлены знаки «Въезд запрещен». Нарушителям данного запрета грозит штраф в 80 манатов.

Согласно информации Агентства наземного транспорта (AYNA) Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, на этой территории, совместно с соответствующими учреждениями, будут проведены работы по благоустройству, в рамках которых предусматривается замена асфальтового покрытия, создание инфраструктуры микромобильности, в том числе организация велосипедных дорожек.

Как видим, ограничение проезда личного автотранспорта нацелено на превращение этой территории в безопасную и комфортную зону для пешеходов. Но так ли это на самом деле?

На указанной территории расположен железнодорожный вокзал и возникает логический вопрос: как же многочисленные пассажиры с чемоданами могут добраться до этого места. Ехать на метро или пассажирским автобусом до железнодорожного вокзала для них будет проблематично.

К примеру, скорый пассажирский поезд Баку-Агстафа-Баку отправляется с Бакинского железнодорожного вокзала в 08:45. Обычно в это время Бакинский метрополитен и пассажирские автобусы бывают переполненными. К тому же в целях безопасности полиция в метрополитене тщательно проверяет пассажиров с багажом. Вполне естественно, по этим причинам пассажиры захотят воспользоваться личным автомобильным транспортом или услугой такси.

Как выше было отмечено, въезд на данную территорию запрещен. Единственная возможность подъехать к железнодорожному вокзалу – это воспользоваться проспектом Хатаи, что неминуемо приводит к образованию транспортного затора на этом участке. Ведь железнодорожный вокзал – это всегда скопление большого количества людей, где востребованность в услугах такси возрастает в разы.

Опасения на этот счет уже развеяло ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Так, с 27 марта парковочная зона Бакинского железнодорожного вокзала, расположенная на пересечении улицы Сулеймана Рагимова и улицы Мирали Гашгай (выше станции метро «28 мая») будет функционировать как зона встречи и отправления прибывающих на вокзал пассажиров. Въезд и выезд автомобилей на территорию будет регулироваться благодаря инновационной системе распознавания номерных знаков, установленной на парковке. На этой территории также предусмотрена бесплатная парковка автомобилей в течение первых 15 минут.

Комментируя эти изменения эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев в беседе с # отметил, что для того, чтобы понять транспортные проблемы Баку, необходим экскурс в историю.

«По своей общей структуре Баку является среднестатистическим европейским городом. Здесь расположена историческая часть – Ичери-шехер, за пределами которого расположен Байыр-шехер, который разбит на кварталы. Общественный транспорт Баку начинался с конно-железной дороги, иначе называемой конкой с 1889 года. В 1923 году она стала трамвайной линией, затем в Баку появились троллейбусы, электричка вокруг города, частично автобусное сообщение, а с 1967 года был задействован метрополитен. С развитием метро наземный рельсовый транспорт был сужен и несколько лет назад был ликвидирован, что я считаю неверным шагом. Это было в корне неправильное решение. В результате этого в Баку началась массовая автомобилизация, что, в свою очередь, привело к транспортному коллапсу. Мы стали больше прокладывать автомобильных дорог, увеличивать проезжую часть городских улиц, создали агрессивную среду.

Для решения этой проблемы есть различные способы. В первую очередь, нам нужно избавится от большого количества автомобилей на улицах или ограничить их число. Агрессивная автомобильная среда привела к тому, что в центре города уменьшилось число зеленых насаждений, нарушается микроклимат, увеличилось шумовое загрязнение. А ведь деревья в городе также подавляют шумовое загрязнение. Урезаны тротуары, что ограничивает передвижение пешеходов. В современных городах по иерархии на первом месте стоят пешеходы, затем велосипедисты и пользователи скутеров, после идут автобусы, трамвай и троллейбус, а в самом конце уже стоят автомобили. В Баку совсем иная картина, что и привело к транспортному коллапсу», — считает эксперт.

По его словам, транспортная пробка является обычным делом для города.

«Но если пробка увеличивается во времени и этому нет альтернативы, то это уже настоящая проблема. То есть, необходимо уменьшать агрессивную автомобильную среду за счет развития иных видов транспорта. Нужно принимать соответствующие решения, что мы наблюдаем на данный момент. Запрет въезда на автомобилях к парку Хагани, более известному среди бакинцев по старому названию — Молоканский сад, и который является продолжением пешеходной зоны от части улицы Низами и площади Фонтанов, также является частью комплексного подхода. Касаемо того, что данный запрет может ущемить жителей данной зоны, которые владеют личным автомобилем или же физически ограничены в передвижениях, то они могут воспользоваться мобильным приложением Azparking для бесплатной парковки в зоне своего проживания. Помимо этого, вокруг этой зоны есть парковочные места, например, напротив парка Низами, у памятника Низами, Зимнего бульвара, позади памятника Хагани. Полагаю, что парковочных мест в данной зоне для местных жителей достаточно. Самое главное ограничить въезд в центр города число автомобилей, остальные найдут для себя место для парковки. Каждый автомобиль занимает площадь в 8 квадратных метров, что ограничивает передвижения, снижая туристический потенциал. Запрет на въезд автомобилей позволит освободить пространство для пешеходов и в этом есть свои плюсы. Будет облегчен доступ в расположенные в туристической зоне объекты, появятся новые объекты для оказания услуг, новые рабочие места, от чего государство только выиграет», — полагает Агамирзаев.

Эксперт также отметил, что создан цифровой близнец Баку – виртуальный инструмент, который позволяет создать модель и спрогнозировать дальнейшее развитие определенных шагов. «Это позволит улучшить транспортную среду в Баку. Последовательное, поэтапное решение наличествующих проблем в сфере транспорта позволит нам увидеть положительные сдвиги в данной области. Необходимо проведение работ с учетом всех рисков, необходимо устранить барьеры для облечения передвижений пешеходов. В Баку нет ни одной улицы, которую можно было пройти пешком из-за узости тротуаров или же их непродолжительности. Причин этого много. Это и строительные площадки, рекламные щиты, киоски. Эти моменты можно решить за 24 часа или же в течение нескольких недель в зависимости от сложности проблемы», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь транспортный эксперт Эльмаддин Мурадлы отметил, что несмотря на то, что большинство населения ратует за эти изменения, но все еще остаются открытыми некоторые вопросы.

«В частности, полагаю, что необходимо также разрешить деятельность такси на привокзальной площади. Ведь такси тоже часть общественного транспорта, а если на указанной территории действуют пассажирские автобусы, то неправильно запрещать там деятельность такси. На этой территории действуют метрополитен, автобусное сообщение и я полагаю, что необходимо создать также площадку для такси», — отметил он.

По его словам, данный запрет на въезд личных автомобилей на указанные территории функционирует в тестовом режиме. «По этой причине в зависимости от итогов будут принимать соответствующие решения», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что если власти налагают запрет, то также необходимо предложить альтернативный вариант. «Это очень важный нюанс, так как если не будет предоставлена альтернатива, то ситуация еще больше обострится», — считает Мурадлы.

По его мнению, все граждане должны быть довольны принимаемыми решениями. «Не должно быть шагов по их ущемлению, принуждению их к тому, чтобы больше тратить времени и денег. Если им предоставить альтернативу, то от этого выиграют все. К сожалению, на данный момент мы не можем говорить об этом. Пока я лично не вижу никаких улучшений от запрета на въезд личных автомобилей», — сказал он.

От себя добавим, что настрой правительства на освобождение улиц Баку от засилья автомобилей и хаотичной парковки заслуживает всеобщего одобрения. Прекрасно, что правительство хочет избавить центр Баку от автомобилей, но для такого радикального шага наши чиновники не предложили владельцам личного автотранспорта взамен ничего. Будем надеяться, что у наших чиновников хватит времени и желания на решение этих сопутствующих неудобств…