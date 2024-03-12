С сегодняшнего дня ограничено движение частных автомобилей перед станцией метро «28 мая» и Бакинским железнодорожным вокзалом.

Как сообщает Report на данном участке с сегодняшнего дня разрешено движение только общественного транспорта, осуществляющего регулярные пассажироперевозки.

Накануне в Министерстве цифрового развития и транспорта сообщили, что целью данной инициативы является создать на указанной территории транспортный хаб для правильной организации транспортного и пешеходного потока.

В министерстве напомнили, что перед станцией метро «28 мая» проходят 13 автобусных маршрутов, в целом в течение дня автобусы проезжают 1237 раз.

Действовавшая перед железнодорожным вокзалом автомобильная парковка также прекратила работу.

Исполнение решения возложено на Главное управление государственной дорожной полиции города Баку и Агентство наземного транспорта Азербайджана.