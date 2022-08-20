Котята, сидящие по 6-7 в одной клетке, без возможности нормально двигаться, без еды и воды, в своих экскрементах. Щенок, печально смотрящий на проходящих людей сквозь металлические прутья. Ему бы играть и резвиться, но все, что остается – надеяться, что кому-то он понравится и его заберут из этого ада. Но завтра его место займет другой несчастный… В тесных клетках томятся и взрослые животные – украденные, найденные или сданные, так называемыми, хозяевами. Птицы, ежи, черепахи тоже не в лучших условиях.

Каждый день для этих животных – мучение. Многие получают букет болезней и хорошо, если вовремя появится человек, который их спасет. Везет не всем. Смотреть на такую продажу нормальным людям больно. Одни стараются не посещать зообазар и зоомагазины, торгующие живым товаром, другие обращаются с жалобами в различные инстанции, но тщетно.

А между тем, в соседней Турции с 14 июля зоомагазинам запрещено продавать кошек и собак благодаря закону о защите животных, вступившему в силу 14 июля 2021 года. По новым правилам, питомники, у которых есть разрешение на продажу, смогут продавать домашних чипированных животных через Интернет. Не соблюдающих запрет ждут штрафы в размере 2 тыс. 43 турецких лиры (118 долларов США) за каждое животное. Благодаря чипу можно будет отследить владельца животного, если он окажется на улице.

В России в конце прошлого года Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи животных в зоомагазинах и на рынках. Вообще, такая торговля становится неприемлемой для все большего количества стран. Обидно, что Азербайджана среди этих стран нет.

Зооволонтер Лейла Ширинова рада тому, что в Турции был принят закон о запрете продажи домашних животных в зоомагазинах.

«Нам также пора уже перенять подобный опыт, однако, оптимизма по этому поводу у меня нет. На одном из наших базаров в Баку однажды наткнулась на продажу ежиков, белочек… В крошечных грязных клетках, размером не более полуметра, находилось несколько особей, обезвоженных, без пищи. Еще один случай врезался мне в память: обезьяна, продаваемая на базаре… Она была также обезвожена и выглядела очень несчастной. Дело в том, что ее малыш сидел в клетке неподалеку от нее. Всей душей желаю, чтобы ко всем животным у нас и во всем мире стали относиться хорошо», – говорит она в беседе с #.

Также, как подчеркивает Ширинова, очень радует тот факт, что в Турции введен и новый закон о чипировании.

«Сколько случаев за последнее время, когда кошек и собак выкидывали на улицу. Сейчас много собак породы хаски на улицах столицы, рядом с пляжами, ищут еду по мусоркам, истощенные до крайней степени. Это, – делится она, – наводит меня на мысль о том, что эту породу у нас кто-то разводит, чтобы таким образом наживаться. Надеюсь, что наступит день, когда мы будем отмечать такую же хорошую новость, как граждане нашей соседней страны».

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев отмечает, что нельзя сравнивать Турцию и Азербайджан в вопросах защиты животных. Хотя Азербайджан братская Турции страна, но отношение к защите животным здесь другое, к сожалению. Турция имеет большое количество законов как национального, так и муниципального, областного уровня о защите животных. В Азербайджане нет ни одного.

«Нужны соответствующие законы и правоприменительная практика. В кодексе об административных нарушениях есть статья о жестоком обращении с животными и штраф в 500 манатов. Это подзаконный акт. Но сначала должен быть закон, в котором говорится, что такое жестокое обращение с животными и т.д. Из закона исходят подзаконные инициативы. Иметь правоприменительный механизм, не имея нужного закона – в этом абсурдность ситуации» – говорит Гараев.

Животные, по словам зоозащитника, не должны продаваться в магазинах, на рынках. Продажа животных в зоомагазинах и на базарах – это каменный век. А у нас мало того, что они продаются, так еще и в ужасных условиях.

«Есть случаи проверок и наказания лиц, но это фрагментарные удары в никуда, которые никаких результатов не дают. И надо ведь перед тем, как оштрафовать, еще доказать факт жестокого обращения с животным. Потому полиция и не реагирует. Как они будут обосновывать жестокое обращение с животными? Когда убили животное, ударив лопатой по голове или топором отрубили ему ногу, тут все понятно. А когда в магазине животное страдает в условиях постоянного стресса, сидя в тесной клетке, как следователь сможет сформулировать и доказать жестокость? Поэтому все это и происходит. Из-за отсутствия закона, соответствующие органы рассматривают такие случаи спустя рукава. Когда их освещают в СМИ, тогда еще как-то реагируют, а когда жалуются граждане, на эти жалобы обычно реакции нет. В моей практике огромное количество таких случаев, касающихся розничной и оптовой торговли животными. В этом вопросе творится полное безобразие. Мне даже в свое время звонили по этому поводу из Великобритании. В цивилизованных странах максимум, что будут продавать в зоомагазинах – грызунов и живых насекомых как корм для некоторых животных, а еще аквариумных рыбок. В основном же там торгуют предметами по уходу за животными, кормами, игрушками», – заявляет наш собеседник