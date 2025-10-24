В Германии на фоне растущих опасений перед возможными провокациями со стороны России появился первый в стране «домашний бункер», сообщает BILD. Компактное защищенное убежище, рассчитанное на автономное проживание в течение недели, вскоре можно будет купить прямо в отделах садовых товаров.

Прототип площадью 16 квадратных метров изготовлен из стального бетона (тип бетона, содержащий стальные волокна) с толщиной стен 20 сантиметров. Внутри предусмотрены четыре раскладные кровати, туалет, душ, мини-кухня и экран, имитирующий вид из окна. Освещение можно регулировать по цвету и яркости. Как рассказал изданию разработчик проекта, глава компании BSSD Defence Марио Пейде, конструкция выдерживает удары дронов, мин и даже ракет калибра 107 миллиметров. При установке на глубину нескольких метров бункер способен защитить и от последствий ядерного взрыва, если эпицентр находится не ближе 20 километров.

Стоимость убежища составляет от 50 тысяч евро за базовую версию до 150 тысяч — за полностью оснащенную модель. Производство занимает около 70 рабочих дней. По словам Пейде, помимо защиты, проект призван изменить восприятие подобных сооружений: «Мы хотим показать, что бункер — это не мрачный бетонный короб, а современное средство защиты и спокойствия».