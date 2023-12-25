Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о свободной торговле с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, соглашение может иметь серьезное значение в контексте связей ЕАЭС с Ираном. Он подчеркнул, что после вступления документа в силу большая часть категорий товаров, которые производятся в союзе, получат беспошлинный доступ на иранский рынок, который насчитывает около 90 млн человек.

Путин добавил, что нетарифные барьеры будут снижены.