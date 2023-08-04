Евросоюз вновь расширил санкции против Беларуси — регулятор ввел запрет на экспорт в эту страну 53 видов высокотехнологичных товаров. Их перечень опубликован в пятницу, 4 августа, в Официальном журнале ЕС.

Под запрет подпали товары, которые могут быть использованы в военных системах, в том числе испытательное оборудование, фотокамеры и оптические компоненты, другие электрические/магнитные компоненты, электронные устройства, модули и узлы.

Запрещается экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в авиационной и космической отраслях, в том числе авиационных двигателей и их частей как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов.

Запреты распространяются не только на сам экспорт, но и на предоставление технической помощи и иных услуг любым физическим и юридическим лицам, организациям или органам Беларуси. В документе оговаривается и возможность исключений в тех случаях, когда речь идет о поставках товаров, которые используются в медицинской сфере, в медицинских, фармацевтических или гуманитарных целях. (DW)