По традиции цены в канун праздников начинают расти и предстоящий Новруз не исключение. Следуя этой логике, праздничная корзина снова поднимется, и вопрос лишь в том, насколько сильно скажется новый ценовой всплеск на потребительских кошельках?

Впрочем, этот год отметился некоторым ценовым затишьем: продукты дорожают, но относительно не так сильно, как это было раньше. На рынках страны наблюдается рост цен на мясо, подскочило в цене сливочное масло и маргарин. Свежая ягнятина, например, стоит сейчас до 17-19 манатов за килограмм, баранина чуть дешевле – 14-15. Цены на телятину на рынках повысились за год до 14-18 манатов. Но можно и сэкономить – говядина на столичных рынках в среднем на 2-3 маната дешевле.

Покупатели отмечают подорожание сухофруктов, но цены на орехи в этом году остаются прежними. В магазинах и крупных торговых сетях этот неизменный атрибут сладкой выпечки стоит дороже, чем если вы купите его на городских рынках. Разница в массе своей существенная. Например, цены на нечищеный грецкий орех начинаются на столичных базарах с 6 манатов за килограмм, а чищеный стоит 12 – 17. За чищеный фундук просят в среднем 13 манатов, около 10 манатов стоит чищеный арахис, а покупку килограмма миндаля можно уложить в 17 манатов.

А вот ценник на овощах и фруктах, взявший старт еще в начале года и сыгравший существенную роль в приросте продовольственной инфляции, похоже, не спешит останавливаться. Сельхозпродукция на прилавках городских рынков дорожала на протяжении всего прошлого и нынешнего года, поэтому в канун праздников цены снова пошли в рост.

Особенно сильно поднялись яблоки, груши, мандарины. Килограмм яблок можно купить по цене заморских бананов, говорят покупатели. Картофель и лук пока еще держатся на прежней отметке. Местный корнеплод дороже – больше полутора манатов, а вот импортный можно прикупить за 0,7 – 1 AZN. Похожая ситуация с ценами на лук – несмотря на начало весны, стоимость репчатого пока не превысила 0,7 –0,8 AZN.

Глава потребительской организации Эюб Гусейнов считает, что на этот раз праздник обойдется семье из пяти человек где-то в 250 – 300 манатов. «Конечно же, в эту сумму не входят различные изыски и деликатесы, — поясняет он. – Речь идет о среднем праздничном наборе продуктов по средним же ценам». Главное, не тратиться на все самое дорогое, напутствует правозащитник. Ведь вкус и качество готовой еды не всегда зависят от высокой стоимости покупки, поэтому лучше приобретать продукты в средней ценовой категории, резюмирует он.

Покупатели давно заметили разницу — цены на праздничный ассортимент в магазинах выше, чем на рынках. Особенно это заметно по стоимости сухофруктов и орехов. Овощи и фрукты на городских базарах тоже дешевле, чем на полках торговых сетей.

Повышение цен накануне праздников у нас давно не новость – однако в прошлые годы цены росли быстрее, а подорожание было более ощутимым.

По мнению экономиста Пярвиза Гейдарова, все дело в понизившихся темпах инфляции. В январе-феврале, по сводкам Госкомстата, цены выросли на 1,3 процента. Повышение цен на продукты не превысило 0,2-процентной планки. «С прошлого года повышение пошло на спад, — объясняет он. – Но это хрупкое равновесие, ведь потребительский рынок зависит от импорта, а значит, риски новой волны подорожания никуда не делись».

Хоть праздничный рост можно объяснить волной спроса, это не единственная причина повышения, считает экономист:

«Субъективные факторы имеют большое значение на нашем рынке, — говорит П. Гейдаров. – Нередки случаи искусственного ценового всплеска. Но ведь цены растут, если спрос превышает предложение, а проблем с поставками продуктов питания на нашем потребительском рынке не наблюдается. И потом, мы практически не ощущаем ценового спада в канун праздников. А истоки проблемы в непомерных аппетитах отдельных предпринимателей».