Обычно к весне стоимость скороспелых фруктов и овощей бьет рекорды, и этот год в этом плане не стал исключением. Так что можно даже сказать, что предсезонное изобилие тепличной продукции запускает продовольственную инфляцию на полную катушку.

Скоро в сезон цены опустятся, а пока населению приходится оставлять добрую часть своих и без того оскудевших доходов на рынках и в магазинах. Вопрос лишь в том, когда понизятся цены. Опыт последних лет показывает, что с каждым годом сезонное удешевление затягивается. Например, в прошлом году фрукты и овощи подешевели только под занавес лета, и на протяжении всего сезона цены на них были стабильно высокими.

По мнению независимых аналитиков, высокая стоимость сельхозпродукции является следствием ее массового экспорта. Например, из-за прошлогоднего летнего укрепления рубля полки рынков оставались полупустыми, а цены на сезонные фрукты и овощи удивляли даже видавших виды покупателей. Черешня была на вес золота, поскольку нещадно вывозится и реализуется на более платежеспособном российском рынке. Туда же утекают томаты, огурцы, картофель и многое прочее. Но это традиционный для нас расклад, а прошлогоднее рекордное укрепление рубля настолько усилило вывоз, очистив рынки и повысив цены.

Так что апрельское падение российской валюты пока обнадеживает наших покупателей, поскольку дешевый рубль естественная преграда для экспортеров. На взгляд множества российских экспертов, пока перспективы рубля туманны. Причин ослабления курса называют несколько, и главная из них — интенсивный отток капитала со стороны клиентов банков, выкупающих бизнес у уходящих из России из-за санкций компаний. Кроме этого, повышается и спрос на доллары в преддверии летних отпусков. Наконец, доллар для массы населения – убежище от рисков.

Поскольку аналитики соседней страны хором пророчат рублю невысокие уровни, местные продовольственные рынки взбодрились на этих новостях и ожидании более стабильных поставок сельхозпродукции. В этой плоскости интересы наших потребителей и экспортеров не пересекаются. Слабеющий рубль – преграда на пути сельскохозяйственного экспорта, а ведь любые ограничения вывозу продукции из регионов очевидный плюс в сторону снижения цен. Сейчас расценки на рынках традиционно высокие для этого времени года. Новые урожаи пока еще только в пути, а старые уже на исходе.

На загородных базарах истекает сезон поступления яблок, а цены на прилавках с душистыми плодами уже набирают ход. Стоимость килограмма фруктов в зависимости от сорта колеблется в районе 0,80 – 1,5 манатов. Груши, несмотря на разгар весны, напротив, понизились до 1,5 маната. Примерно столько же стоит айва, а цены зашкаливают на скороспелые тепличные плоды. Например, огурцы держатся на отметке 1,5 – 2 манатов, а томаты, опустившись до 2,80, вновь поднялись накануне до 3,50 – 4 манатов. Стручковая фасоль пока еще доступна не всем покупателям – ее на рынках мало, а стоимость килограмма достигает 4 — 5 манатов.

Зато привозные баклажаны буквально наводнили прилавки, соответственно, цены на них понижаются с 2 до 1,80, а можно найти и за 1 манат. Но падение демьянки компенсируют стабильно высокие ценники на болгарском перце (4 — 4,40 манатов). Рынки в середине весны по традиции наводнила тепличная клубника – цены на нее упали с 4 до 3 манатов за килограмм. Судя по всему, урожаи молодого картофеля еще в пути, поскольку на рынках его еще мало, а стоит килограмм по цене двух из прежнего урожая.

Наше небольшое исследование проливает свет на повышающийся интерес покупателей к своей продукции. Происходит это в условиях растущих на нее цен и уменьшающегося предложения. Пользуясь этим, продавцы, например, картофеля выдают привозной корнеплод за местный, но этим уже никого не обманешь. Однако этот спорный момент решается просто – поскольку цены на редкий местный продукт вдвое выше, покупатели ориентируются не только на качество и вкус, но и возможности своих кошельков.