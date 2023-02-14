С 15 февраля за полиэтиленовые пакеты при совершении покупок в торговых объектах Азербайджана будет взиматься плата.

C завтрашнего дня маленькие пакеты будут продаваться за 3 гяпика, а большие — за 5 гяпиков.

Как сообщили Report в Государственной службе антимонопольного регулирования и контроля потребительского рынка, согласно статье 6 Закона Азербайджана «О предпринимательской деятельности», предприниматели имеют право свободно определять цены на свою продукцию и услуги.

«При этом потребитель должен быть заранее проинформирован об отпускной цене продукции», — сообщили в Службе.