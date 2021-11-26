Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о подготовке государственного переворота с участием России. Переворот запланирован на 1-2 декабря, указал он в пятницу, 26 ноября, в Киеве, где проходит пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины».

По его словам, в подготовке путча участвует окружение олигарха Рината Ахметова, которое втягивает его в войну против Украины и ее президента. При этом Зеленский отметил, что не верит в участие Ахметова в подготовке госпереворота и в то, что он будет совершен. «Бежать из страны не буду», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к обострению конфликта с Россией. «Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня происходит устрашение. Сразу хочу сказать, что из нескольких площадок СМИ действительно идет большое устрашение, что завтра будет война. Что мы должны знать: мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации», — заявил он. (DW)