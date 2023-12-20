Нигер был исключен из состава Франкофонии — организации под эгидой Франции, объединяющей франкоязычные страны. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что решение было принято в рамках онлайн-заседания постоянного совета Франкофонии, посвященного ситуации в Нигере, где в июле произошел госпереворот.

Оргкомитет организации приостановил членство Нигера с приостановкой участия ее фактических представителей в заседаниях органов Франкофонии, также было приостановлено многостороннее сотрудничество с этим государством-членом, за исключением программ, непосредственно приносящих пользу гражданскому населению, и тех, которые способствуют восстановлению демократии.

Членами Франкофонии являются 88 государств, как отмечается на сайте организации, по всему миру к числу франкофонов принадлежит 321 млн человек.