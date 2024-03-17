Захватившие власть в Нигере мятежники в немедленном порядке разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американскому военному и гражданскому персоналу из Пентагона находиться на территории африканской страны.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя режима полковника Амаду Абдрамана.

Агентство отметило, что на севере Нигера действует американская база БПЛА.

США поддерживают контакт с властями Нигера по поводу разорванного двустороннего военного соглашения. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. По его словам, американская сторона осведомлена о заявлении, которое в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал Национальный совет по охране родины (CNSP), захвативший власть в Нигере. Это было сделано «после откровенных дискуссий, которые прошли на высоком уровне на текущей неделе в Ниамее по поводу вектора политики CNSP», сказал представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов.

«Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности», — добавил он.