Армия США начала вывод своих войск из Нигера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью полковника Мамане Сани Киау телеканалу Afrique Média.

Киау, который является начальником штаба сухопутных войск Нигера, заявил, что «США начали официально выводить войска из нашей страны». На данный момент, по его словам, территорию африканского государства уже покинули 269 военнослужащих и 946 тонн снаряжения.

Представители Министерств обороны Нигера и США договорились о выводе американских войск с территории страны в середине мая. Тем не менее стороны заявили, что собираются продолжить сотрудничество в представляющих общий интерес областях.