По мнению президента Украины Владимира Зеленского, интеграция его страны в ЕС уже достигла высокого уровня. «Украина де-факто уже стала частью Европейского Союза. Мы уже сотрудничаем как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС в масштабе, соответствующем полноправному членству. Что может доказать это лучше, чем то, что мы защищаем друг друга?» — заявил он в обращении к парламенту Люксембурга.

Он выразил надежду, что Великое Герцогство поддержит на заседании в июне предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС, а затем и вступление Украины в Евросоюз.