Украина станет членом Североатлантического альянса, осталось установить дату приема. Об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

«Вопроса о членстве Украины в НАТО нет, остался вопрос, когда она будет принята в альянс», — утверждал глава балтийской республики.

Сомнения в этом, по мнению Науседы, рассеялись после саммита НАТО, который проходил в столице Литвы в июле 2023 года. «В Вильнюсе были приняты важные решения о дальнейшем сближении Украины и НАТО», — сказал он. По словам президента, Литва и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку на пути в НАТО.

Несмотря на уверенность Науседы в непременном членстве Украины в Североатлантическом альянсе, на саммите в Вильнюсе не было сформулировано каких-либо четких обещаний по членству Украины.