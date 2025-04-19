Украина не станет членом НАТО, и вопрос ее вступления в альянс является закрытым. Об этом в эфире Fox News заявил Кит Келлог — специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине. «Мы выразились максимально четко: членство в НАТО — вне обсуждения. Украина не войдет в альянс. Это не новость, мы говорим об этом с 2008 года», — подчеркнул Келлог. Он напомнил, что еще 17 лет назад тогдашний посол США в России Уильям Бернс предупреждал госсекретаря Кондолизу Райс, что идея присоединения Украины к НАТО является «недостижимой целью».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что администрация Трампа представила своим европейским союзникам предварительный план по прекращению войны в Украине. Среди ключевых пунктов — сохранение за Россией контроля над оккупированными территориями, постепенное смягчение санкций против Москвы, а также отказ от идеи предоставления Украине членства в НАТО.

Как уточнили источники агентства, этот план еще не был официально представлен Киеву. Однако Украина, по их словам, в принципе готова рассматривать прекращение огня — при условии, что аналогичный шаг сделает Кремль. При этом, подчеркивали собеседники Bloomberg, предлагаемая инициатива — это не финальное мирное соглашение, а лишь попытка найти компромисс, реализация которого будет возможна только в случае, если Россия прекратит боевые действия.

О том, что Украине не суждено стать частью НАТО, ранее неоднократно заявлял и сам Дональд Трамп. По его утверждениям, именно обещания предыдущей администрации, в частности президента Джо Байдена, предоставить Киеву гарантии вступления в альянс стали одной из причин начала российской агрессии. Эта риторика соответствует ключевым тезисам, которые Москва использует для оправдания вторжения.

С критикой подобных заявлений выступал президент Украины Владимир Зеленский. 20 марта он заявил, что исключение вопроса членства в НАТО из переговорной повестки — это фактически «подарок для России». «США, как главный союзник в рамках НАТО, на сегодняшний день не поддерживают присоединение Украины к альянсу. Такова реальность», — подчеркнул Зеленский.

Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал, что потенциальное вступление Украины в альянс не должно становиться предметом мирного соглашения. Но, по его словам, этот вопрос может решаться отдельно от текущих переговоров и рассматриваться в долгосрочной перспективе. (moscowtimes.ru)