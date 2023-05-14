Парламентские выборы, которые должны пройти в Украине в конце октября этого года, могут быть отменены, если в стране продолжит действовать военное положение. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Если у нас будет действовать военное положение, мы не сможем провести выборы. Конституция запрещает проводить выборы во время военного положения. Если военного положения не будет, то они состоятся. По закону, в соответствии с Конституцией Украины, после отмены военного положения, я думаю, через 90 дней проводятся выборы. Что-то в этом роде, не помню точно», — сказал он в интервью, стенограмму которого приводит газета The Washington Post.