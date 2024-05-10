Согласно законодательству, парламентские выборы в Азербайджане должны состояться 3 ноября.

Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что обсуждается вопрос о передвижении вперед парламентских выборов из-за COP29.

«Перед выборами ЦИК всегда проводит широкую просветительскую работу. Время уже настало. В эти дни мы даже обсудили на заседании составление просветительской программы. ЦИК осуществляет свою деятельность на основе этой программы. Обсуждается вопрос о том, что парламентские выборы будут передвинуты вперед из-за COP-29. Согласно законодательству, парламентские выборы не могут быть перенесены назад после первого воскресенья ноября. Мы даже должны приступить к срочным просветительским мероприятиям для начала ноября для осуществления деятельности. В эти дни вы будете свидетелями практических шагов», — сказал Панахов.