Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, помимо двусторонней и трехсторонней встреч для украинского урегулирования, достигнута договоренность о многосторонней встрече, в которой примет участие европейская сторона; он также допустил, что переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского могут состояться в Швейцарии.

«Мы решили провести двустороннюю встречу двух президентов, затем трёхстороннюю встречу (с президентом США Дональдом Трампом), а потом многостороннюю встречу, где европейцы должны быть за столом переговоров», — сообщил Макрон в интервью телеканалу TF1 после состоявшейся в Вашингтоне в ночь на вторник встречи ряда европейских лидеров, глав НАТО и Еврокомиссии с Трампом и Зеленским.

По словам французского лидера, двусторонняя встреча Зеленского с Путиным может состояться в Европе. «Это больше, чем гипотеза, это коллективная воля», — сказал Макрон.

Такая встреча, отметил он, пройдет в нейтральной стране. «Возможно, в Швейцарии. Я выступаю за Женеву», — сообщил президент Франции.

«Или в другой стране: последний раз двусторонние переговоры проходили в Стамбуле», — добавил Макрон.