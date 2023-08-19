Россия может стать местом встречи президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Как передает ТАСС, с таким утверждением выступил обозреватель проправительственной турецкой газеты Sabah Окан Мюдеррисоглу.

Обозреватель Sabah при этом не называет возможную дату встречи Эрдогана и Путина, обращая внимание на ее важность, в том числе для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. После прекращения зерновой сделки, очередной срок действия которой истек 17 июля, «был нанесен ущерб обстановке безопасности и стабильности, которую с трудом удалось обеспечить в Черном море», пишет Мюдеррисоглу.

«Инициативы обхода зернового коридора путем использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта в Черноморском бассейне», — отмечает обозреватель.

В Telegram-канале Shot 16 августа появилась информация со ссылкой на источники, что Путин и Эрдоган могут встретиться 31 августа, при этом место переговоров не уточнялось.