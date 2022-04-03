Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не надо питать надежд, что враг просто уйдет с украинской земли, потому что мир для Украины надо завоевать, сообщает УНИАН.

Об этом глава государства сказал в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

«Прошел еще один день нашей обороны. Еще один день из многих, которые постепенно тяжело, но неуклонно приближают нас к миру, к миру, который нам никто не подарит. Должны осознавать это очень четко с вами, потому что нет в мире таких субъектов, которые способны останавливать войны и дарить мир», — подчеркнул Зеленский.

«Глобальная архитектура безопасности оказалась несостоятельной. Мир для нас не будет и следствием каких-то решений врага где-то в Москве. Не надо питать пустых надежд, что они просто уйдут с нашей земли. Мы можем только завоевать мир, можем его получить в тяжелых боях, и параллельно в переговорах и параллельно в ежедневном энергичном труде», — заявил президент.

Глава государства добавил, что каждый должен продолжать делать все, что можно на всех направлениях для поддержки Вооруженных сил Украины, для сохранения и развития экономической активности в Украине. Он отметил, что это надо делать настолько, насколько возможно для поддержки всех граждан.