Российские оккупанты продолжают убийства гражданских даже в день переговоров на Аляске. Москва не демонстрирует никаких сигналов того, что она готова прекратить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что он получает доклады от разведки и дипломатов о подготовке встречи на Аляске — о том, с чем едет туда Владимир Путин. Параллельно поступают доклады из регионов Украины, которые 15 августа попали под российские атаки.

«Сумы — российский удар по центральному рынку. Днепровщина — удары по городам и предприятиям. Запорожье, Херсонщина, Донетчина — сознательные российские удары. Война продолжается», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нет никаких сигналов о подготовке Кремля завершить войну в Украине. В день переговоров на Аляске враг продолжает убивать. Это очень много говорит о реальных намерениях российского режима и Путина.

«Накануне мы обсудили с Соединенными Штатами Америки, с европейцами, что действительно может сработать. Всем нужно честное окончание войны. Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы завершить войну. Надеемся на сильную позицию Америки. Все будет от этого зависеть — россияне учитывают американскую силу. Именно на силу», — резюмировал Зеленский.