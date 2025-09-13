Правовая и политическая основа США на террор

После терактов 11 сентября 2001 года Конгресс США принял Authorization for Use of Military Force (AUMF) — закон, который дал президенту полномочия применять «всю необходимую и уместную силу» против тех, кто причастен к 9/11 и их союзников. На эту норму опираются все последующие администрации.

США также ссылаются на статью 51 Устава ООН (право на самооборону): если государство «не может или не хочет» пресекать деятельность террористов на своей территории, США считают законным нанесение ударов без согласия этого государства.

Executive Order 12333 формально запрещает «политические убийства», однако США утверждают, что ликвидация боевиков в ходе вооружённого конфликта не является «ассасинацией», а значит не нарушает указ.

Доктрины 2013–2023 годов (Presidential Policy Guidance и National Security Memoranda) закрепили критерии применения силы: наличие непосредственной угрозы, приоритет захвата, если возможно, и минимизация гражданских жертв.

Вывод: с точки зрения американского права и политики, уничтожение террористов в любой точке мира не противоречит их собственным законам и считается частью самообороны. При этом вопрос нарушения прав суверенного государства, на территории которого проводится ликвидация, в американской доктрине борьбы с терроризмом практически не рассматривается. Для достижения цели все средства считаются допустимыми, и Вашингтон позволяет себе игнорировать не только суверенные права отдельных стран, но и критику со стороны международного сообщества.

Конкретные ликвидации лидеров

За последние 20 лет США объявили и подтвердили ликвидацию множества ключевых фигур международного терроризма. Вот десять самых показательных примеров:

Усама бен Ладен — основатель и лидер «Аль-Каиды», организатор терактов 11 сентября. Ликвидирован в результате спецоперации ВМС США в Абботтабаде, Пакистан, 2011.

Айман аз-Завахири — преемник бен Ладена, лидер «Аль-Каиды» с 2011 года. Убит точечным ударом дрона США в Кабуле, Афганистан, 2022.

Абу Бакр аль-Багдади — глава ИГИЛ (ISIS), провозгласивший «халифат» в 2014. Погиб в результате операции спецназа США в провинции Идлиб, Сирия, 2019.

Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши — лидер ИГИЛ после аль-Багдади. Убит при операции США в северо-западной Сирии, 2022.

Анвар аль-Авлаки — идеолог и вербовщик «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (AQAP), гражданин США. Ликвидирован ударом беспилотника в Йемене, 2011.

Абу Айюб аль-Масри — один из лидеров «Аль-Каиды в Ираке», преемник Абу Мусаба аз-Заркави. Убит в совместной операции США и Иракских сил возле Тикрита, Ирак, 2010.

Фахид Али Мсалам — организатор терактов против посольств США в Кении и Танзании в 1998 году, член «Аль-Каиды». Убит беспилотником США в Пакистане, 2009.

Аднан аш-Шукриджума — высокопоставленный член «Аль-Каиды», предположительно планировал атаки на территорию США. Убит пакистанскими войсками при поддержке США в Южном Вазиристане, Пакистан, 2014.

Атия Абд ар-Рахман — стратег и ключевой связной «Аль-Каиды». Убит в результате удара дрона в Пакистане, 2011.

Касем Сулеймани — командующий иранских «Сил Кудс» (IRGC-QF), которые США считали террористической организацией. Убит ударом дрона США у аэропорта Багдада, Ирак, 2020.

Эти примеры показывают, что география ударов охватывает Пакистан, Афганистан, Йемен, Ирак и Сирию — зачастую без официального согласия этих стран.

Не стоит забывать, что США официально ведут публичный список террористов — программа Rewards for Justice на сайте Госдепартамента. Там опубликованы имена разыскиваемых лидеров с указанием денежных сумм (до 25 млн долларов), которые США готовы выплатить любому, кто сообщит их местонахождение. В этом списке есть граждане десятков стран мира, и цель этого механизма — именно ликвидация, а не только задержание подозреваемых.

Более того, США публично заявляют, что готовы уничтожить этих людей, и никто их за это не осуждает. Наоборот, мировое сообщество воспринимает это как законную борьбу с терроризмом, а не как нарушение международных норм. Причина — теракты 11 сентября стали переломной точкой: с этого момента большинство стран признали за США право на глобальную самооборону и превентивные удары по террористам, где бы они ни находились.

Масштабы и последствия

Война с террористическими организациями никогда не ставила для США «красных линий». Если разведка указывала на лагерь, где находятся боевики, по нему наносили удар. Если в городе скрывались лидеры, город подвергался авиаудару. Побочные эффекты были неизбежны: вместе с террористами гибли мирные жители. Известны случаи ударов по свадьбам в Йемене, ошибочных атак на колонны беженцев в Сирии, трагических жертв среди детей.

США вели глобальную кампанию против террористических организаций:

Ирак и Сирия: десятки тысяч авиаударов по позициям ИГИЛ, уничтожены тысячи боевиков.

Пакистан, Йемен, Сомали: сотни ударов БПЛА против Аль-Каиды, AQAP и Аш-Шабаб.

Африка: операции против «Аш-Шабаб» в Сомали и ячеек ИГИЛ в Сахеле.

Латинская Америка: эпизодические операции против сетей Хезболлы и наркокартелей, подозреваемых в связях с терроризмом.

Помимо ликвидаций, США создали систему задержаний:

Гуантанамо: около 780 заключённых, на 2025 год остаётся 15.

Черные тюрьмы ЦРУ: позволяли держать людей без суда и следствия, применять жёсткие методы допроса, добывая информацию о терактах. Несмотря на скандалы, программа существовала долгие годы и, возможно, полностью не прекращена.

Вывод: кампания против терроризма — это не только точечные операции, но и удары по целым структурам, которые уносили жизни тысяч людей, а система тайных тюрем стала символом того, что в этой войне законы часто подстраивались под задачи разведки.

Идеология врагов США

Анализ деклараций крупнейших террористических организаций показывает:

Аль-Каида: требует ухода США из мусульманских стран и прекращения поддержки Израиля; призывает атаковать американцев, но не говорит о полном уничтожении страны.

ИГИЛ: призывает к терактам против США, но цель — построение халифата, а не разрушение Америки.

Талибан: ограничивался требованием вывести войска и признать их власть в Афганистане.

Аль-Шабаб, Боко Харам: стремятся установить шариат у себя, их глобальная риторика вторична.

Главный вывод: ни одна крупная террористическая организация не ставила своей официальной целью уничтожение США как государства. Их задачи — изгнать американцев из региона и изменить политику, но не стереть страну с карты.

Заключение. Терроризм — безусловное зло. Но его цели в большинстве случаев — локальные или региональные, направленные на изгнание американских войск и построение собственного государства. США же воспринимают эти угрозы как глобальные и отвечают ударами по всему миру, что вызывает как поддержку, так и критику на международной арене.

Израиль и США: разница восприятия

Если сравнить американскую «войну с террором» и борьбу Израиля против ХАМАС, «Хезболлы» и проиранских структур, видна принципиальная разница в характере угроз:

Для Израиля ключевые враги открыто декларируют цель уничтожить еврейское государство. В уставе ХАМАС прямо записана ликвидация Израиля, в риторике иранских лидеров регулярно звучат призывы стереть Израиль с карты.

Для США даже самые радикальные террористические организации обычно требуют изменения американской политики или ухода войск, но не провозглашают целью ликвидацию самой Америки.

Методы борьбы при этом схожи: целевые ликвидации, авиаудары, спецоперации. Израиль зачастую применяет их с предварительными предупреждениями для мирных жителей, но именно Израиль чаще всего обвиняют в «государственном терроре» или «несоразмерности».

Главный вывод: право на самооборону признаётся за США практически безусловно — их действия редко подвергаются санкциям, даже когда жертвы среди мирных граждан значительны. Израиль же, сталкиваясь с угрозой физического уничтожения, подвергается постоянной критике за схожие методы.

Вопрос «почему одним можно все, а другим нельзя отстаивать свое право на жизнь» остаётся скорее всего не риторическим , а политическим и во многом отражает международные двойные стандарты и силу влияния США в мире.

Международная резолюция и право на борьбу с терроризмом

После 11 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373, которая обязывает все государства:

Не предоставлять убежище лицам, причастным к террористической деятельности.

Замораживать средства и активы террористов.

Сотрудничать в экстрадиции и судебном преследовании.

Запрещать использование своей территории для подготовки и финансирования терактов.

Эта резолюция — часть международного права, и её должны выполнять все страны — члены ООН.

Но на практике многие государства предоставляют убежище группировкам, признанным террористическими, или закрывают глаза на их деятельность. ХАМАС официально признан террористической организацией и США, и ЕС, и Израилем, но его политическое руководство на протяжении десятилетий спокойно проживает в Катаре, Турции и других странах.

Противоречие. Когда Израиль наносит удары по руководителям ХАМАС или «Исламского джихада» на территории Газы или за её пределами, он фактически действует в логике резолюции 1373: не допускать безопасных убежищ террористов. Но Израиль подвергается резкой международной критике — его обвиняют в «непропорциональности», в «государственном терроре» и в «нарушении международного права».

Вопрос справедливости. Получается парадокс: международная резолюция требует не давать убежище террористам и бороться с ними, но когда Израиль применяет силу для их уничтожения, значительная часть мирового сообщества осуждает эти действия.

Вывод: проблема не в том, что Израиль нарушает резолюцию 1373 — напротив, он действует в её духе.

Проблема в политическом подходе: для одних стран террористы — это глобальная угроза, для других — лишь «сопротивление оккупации». Причём этот термин многие политики используют не ради помощи палестинцам или реального урегулирования конфликта, а как инструмент решения собственных политических задач и давления на Израиль.

Отсюда и двойные стандарты, изоляция Израиля и постоянные споры на уровне ООН. (https://isiwis.co.il)