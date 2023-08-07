На Западе все еще сомневаются, что к очередному перевороту еще в одной африканской стране – в Нигере приложила руку Россия. Их не убеждают демонстративно появившиеся на улицах Ниамея российские флаги, ставшие как бы символом военного переворота в Нигере. Хотя весь мир облетели лозунги «Долой Францию, да здравствует Путин!».

Госперевороты по похожему сценарию в Гвинее, соседних Мали и Буркина-Фасо, в результате которых к власти также пришли военные хунты, тоже сопровождались выражениями «симпатии» к России. И в итоге кардинально меняли политику этих стран с прозападной на пророссийскую. С 2020 года в регионе Сахель произошло пять военных переворотов, а якобы не имеющий долгие годы отношение к российской власти ЧВК «Вагнер» воцарился в 8 странах — в Ливии, Судане, Мали, ЦАР, Мозамбике, Буркина Фасо, Мадагаскаре и Венесуэле.

Сам основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин приветствовал государственный переворот в Нигере, назвав его шагом в борьбе против империализма и неоколониализма и предложил свою поддержку путчистам в Ниамее. Тем временем, и сама хунта Нигера уже обратилась за помощью к ЧВК «Вагнер».

А свергнутый прозападный нигерский президент Мохамед Базум 3 августа обратился через The Washington Post к международному сообществу за помощью в восстановлении «конституционного порядка», предупредив, что «По открытому приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России через группу Вагнера, чей жестокий терроризм в полной мере проявился в Украине».

Очевидно, что путч в Нигере подрывает позиции Запада, теряющего ключевого союзника и свой важнейший фактор стабильности в Африке. Более того, госпереворот в Нигере может полностью изменить баланс сил на всем континенте. Нигер, как основная страна на континенте, поддерживающая Францию, сдает свои позиции России, как это уже случилось в Мали. Париж терпит глобальный провал, теперь его место занимает Россия.

Ленивый, заторможенный Запад снова запаздывает с решительными действиями. Франция и США, у которых в Нигере есть военные базы с 1500 и 800 военнослужащими, соответственно, всего лишь выразили возмущение госпереворотом и призвали освободить законного лидера страны. Их пока хватило только на эвакуацию из страны своих граждан, а также ЕС, Великобритания, Германия, Франция временно прекратили оказывать Нигеру экономическую помощь и заявили о приостановке сотрудничества с Ниамеем до восстановления президентства Базума. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продолжение американской помощи Нигеру, общая сумма которой составляет примерно $400 млн, будет зависеть от освобождения Базума и восстановления демократического правления. Но Франция пока не планирует выводить своих военных из Нигера, несмотря на то, что мятежники расторгли некоторые соглашения о военном сотрудничестве с Францией, подписанные законной властью. В том числе запретили экспорт урана во Францию, энергосистема которой находится в абсолютной зависимости от этого сырья.

Противодействие хунте решили оказать страны Западной Африки — они разработали план вооружённого вмешательства в ситуацию в Нигере, если захватившие там власть мятежники в течение недели (уже прошедшей) не восстановят конституционный порядок и не освободят законно избранного президента страны Мохамеда Базума.

Срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о возвращении власти в Нигере сверженному президенту Мохамеду Базуму истек 6 августа.

Основной армией, на которую может лечь наибольшая нагрузка в случае принятия решения о военной интервенции станут ВС Нигерии. Председательствующий в ЭКОВАС президент этого государства Бола Тинубу уже поднял дискуссию на официальном уровне — на прошлой неделе он обратился к сенату республики с просьбой поддержать решение о вводе войск. На счету ЭКОВАС уже есть успешные военные операции в Гамбии в 2017-м и Гвинее-Бисау в 2022 году.

Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов и предостерегли другие страны от вмешательства во внутренние дела Нигера. Более того, в Мали и Буркина-Фасо предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере. Поддержку путчистам высказала Гвинея, где почти два года назад также произошел военный переворот.

Таким образом, над африканским континентом замаячила большая война. Привычный для последних двух лет приход к власти военных на Черном континенте может обернуться крупным межрегиональным конфликтом. Но если свои интересы все же решит защитить и ведущая европейская держава Франция, у которой больше боевых самолетов, фрегатов и военнослужащих, чем даже у Великобритании, то путчистам мало не покажется, и большого кровопролития на континенте можно будет избежать. Но для этого президент Макрон на сей раз не должен отступить перед «Вагнером», как это было в Мали в 2019-2020 году, когда после появления там вагнеровцев страну покинули французские солдаты, выполнявшие там задачи борьбы с джихадистами.

Ситуация в регионе обостряется, и трудно спрогнозировать ход событий. Возможно, будут приложены дипломатические усилия, но могут быть одновременно и боестолкновения в приграничных районах, точечные ракетные и авиаудары по важным военным объектам. Как бы там ни было, ждать скорейшего разрешения кризиса вокруг Нигера сейчас не стоит.

Что же Москва? На официальном уровне Россия устами МИД заявила, что что считает любое вмешательство в урегулирование обстановки «контрпродуктивным — Москва рассматривает ситуацию в африканской стране как внутреннее дело Нигера и не считает возможным вторгаться в эти процессы». Но, как и всегда в таких ситуациях, явно просматривается «российский след», проложенный руками вагнеровцев, которые являются важнейшим инструментом Москвы. Высокопоставленные представители военной хунты, по сообщениям западных СМИ, уже побывали в Мали, где попросили поддержки у наемников «Вагнера» для обеспечения своего правления.

И потому как сам российский президент во всеуслышание признал государственное финансирование якобы «несуществующей» ЧВК «Вагнер», то и участие их в военных действиях в той или иной стране земного шара, в частности в Нигере, очевидно может расцениваться как прямое вмешательство во внутренние дела этой африканской страны на стороне мятежников.

Таким образом, можно предположить, что Россия создала очередной очаг напряженности, новый уровень эскалации с западным миром. И обратим внимание – переворот случился в момент, когда российский диктатор демонстрировал мировому сообществу усиление позиций России в Африке и планы расширить свое влияние и присутствие на континенте. Планов своих, как таковых, Путину на африканском саммите в Санкт-Петербурге добиться не удалось, африканцы даже не оценили «зерновой подкуп». Но вот переворот по странному стечению обстоятельств в одной из относительно демократичных и стабильных стран случился как раз легко — технология отработана в других африканских странах: не мытьем, так катаньем, но от Африки отказываться, тем более в пику Западу, Россия не собирается.