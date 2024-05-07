Неужели все это делается ради Грузии?

Позади второе чтение известного закона об «иностранных агентах» в парламенте соседней Грузии, протестующим остановить власти пока не удалось, и, наверное, он будет принят в третьем чтении.

В стране политическая атмосфера предельно напряжена, задействованы почти все механизмы политических протестов, но, пока, к большому сожалению, безрезультатно: власти страны полны решимости принять этот нашумевший закон, потому как их судьба напрямую зависит от этого.

«Закон об иностранных агентах» уже вызвал довольно серьезный раскол в структуре властей – противостояние между президентом и правительством достигло своего пика, президент Саломе Зурабишвили поддерживает оппозицию и независимый сектор НПО. Она уже не раз отмечала, что в случае принятия закона воспользуется с правом вето.

Но, согласно грузинскому законодательству, вето президента носит формальный характер, оно может только задержать принятие того или иного законодательного акта, причем на очень короткое время.

Поэтому ведущие оппозиционные партии и независимые НПО продолжают акции протеста, и не только для того, чтобы остановить принятия «закона об иностранных агентах», но и для того, чтобы перед очередными парламентскими выборами сорвать «пророссийскую маску» правящей политической партии «Грузинская мечта».

Задействованы даже соответствующие международно-правовые механизмы политического давления на грузинские власти– конгрессмены США и официальные представители ЕС призывают ужесточить политику в отношении нынешней власти Грузии, даже принять соответствующие санкции.

Но надо заметить, что сами грузинские власти пошли на сознательное похолодание отношений с США и ЕС, чтобы дать им понять, что они не намерены отступать, и «закон об агентах» будет принят. На прошлой неделе грузинский премьер даже отказался от поездки в США. Стали частыми обвинительные заявления в адрес США и ЕС, в частности правящая политическая партия Грузии обвиняет их в нагнетании политической атмосферы в стране…

Что происходит? Почему в маленькой стране Южного Кавказа политические страсти вновь достигли своего пика? Надо однозначно заметить, что в этом виновата, в первую очередь, правящая политическая элита Грузии, которая перед каждыми очередными выборами обостряет политическую ситуацию в стране, понимая, что только так может остаться у власти.

На прошлой неделе все ждали заявления «политического кардинала» «Грузинских мечтателей» господина Б.Иванишвили. Но тот заявил, что после выборов намерен вообще покончить с оппозицией! Представляете? Такие заявления озвучиваются в стране, которая недавно получила статус кандидата в члены ЕС!

Понятно, что новый закон нужен властям, чтобы взять под контроль финансовые ресурсы оппозиции и независимых НПО. Он к безопасности Грузии никакого отношения не имеет, просто-напросто, в некоторых странах «национальная безопасность» стала предметом политических спекуляций – под этим власти часто понимают свою собственную безопасность.

Плюс, власти Грузии заявляют, что в случае, если их страна будет принята в ЕС, тогда они могут остановить действие, даже отменить этот закон! Разве с подобными заявлениями они в очередной раз не признают, что данный закон противоречит всем политическим парадигмам современной Европы, особенно, ЕС?..

Надо отметить, что это является еще и очередной попыткой грузинских властей угодить геополитическим интересам России, и «актуальность» для «грузинских мечтателей» приобрело после начала украинской войны. Когда Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, власти страны приписали себе это достижение — якобы, они в течение года работали день и ночь, чтобы получить этот статус. Хотя это было открытой и явной ложью, потому как официальный Тбилиси из всех условий ЕС выполнил лишь одно! И ЕС, предоставив им статус страны-кандидата, руководствовался только геополитическими соображениями, понимая, что, усиливая давление на грузинские власти, они могут способствовать более тесному сближению Грузии с Россией…

На самом деле, «закон об агентах» является не только реальной угрозой для оппозиции и независимых НПО, но он является еще и оскорблением для граждан. Кто захочет, чтобы его звали «агентом»? Глядишь, как в России, где этот закон работает, о каком–то писателе или же журналисте скажут: Министерство Юстиции зарегистрировало его как «иностранного агента»! Согласитесь, что это довольно неприятная перспектива!..

Мало того, в большой политике есть такая формулировка: «агенты геополитического влияния». Представителям правящей партии Грузии стоит подумать: к кому же в Грузии она подходит в наибольшей степени?..

Одним словом, на Южном Кавказе в политическом плане снова горячо. И на этот раз «сигнал» поступил с Севера – из России. И ее подхватили не только армянские попы в Армении, но и грузинские власти в Грузии…