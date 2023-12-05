Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили допустил, что в основанной им партии «Единое национальное движение» должны были произойти перемены. Так в своем Facebook он отреагировал на массовый уход из политической силы видных представителей на фоне конфликта с новым руководством.

«Единое национальное движение», наверное, должно было пойти по этому пути, и я уверен, что через год оно выйдет из этих процессов более сильным и организованным», — написал Саакашвили.

Он добавил, что также как и его партия участвует в противостоянии с Россией до конца. Саакашвили подчеркнул, что сражается на Грузию в этой «битве».

«Я борюсь за Грузию с русскими и их приспешниками и меня не интересуют внутренние интриги. Я всегда открыт для разных людей и групп для создания еще более сильного союза, либо сейчас на платформе «Коалиции Победы», либо чуть позже, когда все поймут, что альтернативы единству нет», — заключил экс-президент Грузии.