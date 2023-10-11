Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 2 .

Зеленский заявил, что у Украины есть информация о том, что Москва оказывает поддержку операциям, которые проводят паластинские боевики ХАМАСа. Он рассказал об этом главе израильского правительства во время телефонного разговора.

«Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все доказательства, которые заставляют нас считать, что Россия способствует проведению определенных террористических операций», — заявил украинский лидер.

Президент добавил, что это не первый раз, когда РФ совершает такие действия, ведь она делала это в Сирии и делает в Украине.