Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что спецслужба не располагает информацией, что радикальная группировка ХАМАС может проводить операции в стране, однако не стал исключать такую возможность. Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент у нас нет информации, указывающей, что у ХАМАС есть намерение или возможность проводить операции внутри США, хотя мы не можем и не будем сбрасывать со счетов эту возможность», — заявил Рэй во время выступления в сенате Соединенных Штатов.