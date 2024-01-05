Министр обороны Израиля Йоав Галант предложил план управления сектором Газа после окончания войны: ХАМАС больше не будет контролировать территорию, управлять сектором будет палестинское руководство на определенных условиях, контроль над безопасностью в секторе будет осуществлять Израиль.
Рабочее название документа — «план четырех углов»: он предполагает реализацию четырех основных положений.
- Во-первых, Израиль будет отвечать за обеспечение безопасности на территории Газы.
- Во-вторых, согласно плану, сектор Газа, сильно разрушенный в результате массированных израильских авиаударов, будет отстроен совместными усилиями Израиля и международных партнеров.
- В-третьих, в документе прописано, что особая роль в дальнейшей жизни сектора Газа будет отведена Египту. В том числе, как сообщает газета Times of Israel, эта страна должна вместе с Израилем отвечать за работу основного КПП на границе Газы.
- В-четвертых, будет поддерживаться деятельность существующих административных структур в Газе — при условии, что работающие в них чиновники не связаны с ХАМАС.
«В Газе живут палестинцы, поэтому ответственность за управление ляжет на палестинские органы, но при условии полного отказа от насилия и угроз в адрес Государства Израиль», — сказал Галант.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пока не комментировал предложение министра обороны. (bbc.com)