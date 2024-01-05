Министр обороны Израиля Йоав Галант предложил план управления сектором Газа после окончания войны: ХАМАС больше не будет контролировать территорию, управлять сектором будет палестинское руководство на определенных условиях, контроль над безопасностью в секторе будет осуществлять Израиль.