Армия обороны Израиля задействует все ресурсы для уничтожения движения ХАМАС, боевики которого напали на территорию страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации, трансляция которого велась в Facebook, передаает газета.ру.

«Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС», — заявил премьер, подчеркивая, что «мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля».

Также Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.