Уничтожение исламистской группировки ХАМАС по-прежнему является главной задачей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил помощник премьер-министра страны Офир Фальк. Он дал понять, что удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, по последним данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек, не внес коррективов в план. «Цель ясна и остается неизменной: ликвидировать ХАМАС, и именно это мы и собираемся сделать», — подчеркнул Фальк в комментарии Bloomberg.

Взрыв в больнице мог поставить под угрозу достижение этой цели, если бы он был следствием «ошибки» Израиля, заявил другой высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности. Он напомнил, что такие прецеденты были в 1996 и 2006 годах во время войны в Ливане. Однако, по его мнению, в этот раз Израилю удалось доказать свою невиновность. При этом он не исключил, что ситуацией может воспользоваться ливанская группировка «Хезболла», чтобы напрямую вмешаться в конфликт.

Взрыв во дворе баптистской больницы Аль-Ахли в Газе произошел вечером 17 октября. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, а подконтрольные ему власти сектора Газа заявили о сотнях погибших. Происшествие вызвало резонанс на Ближнем Востоке. Несколько арабских лидеров осудили Израиль и отменили саммит, запланированный с президентом США Джо Байденом в Иордании.

В свою очередь ЦАХАЛ опубликовал видео и другие доказательства того, что больница была поражена ракетой, выпущенной радикалами «Исламского джихада», действующей в Газе. Среди прочего журналистам была представлена запись, на которой два боевика ХАМАС говорят, что в больницу попала неисправная ракета группировки. Независимо подтвердить подлинность этой записи невозможно.

В самом «Исламском джихаде» отрицают причастность к атаке. Там заявили, что с помощью этих обвинений Израиль пытается уйти от ответственности за «жестокую бойню». (moscowtimes.ru)