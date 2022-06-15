Зеленский призвал принять в ЕС четыре страны

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьерами Северной Македонии, Албании и Черногории призвал принять их всех в Евросоюз, передает РИА Новости. Свое предложение он объяснил тем, что государства «не являются конкурентами» на пути вступления в Союз, а только «усиливают возможности друг друга».

«Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза, и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга», — сказал Зеленский.