Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в июле посетить Казахстан, Азербайджан, США и Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК).

Первым пунктом его зарубежных визитов станет Астана, где 3-4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Затем Президент Эрдоган отправится в Азербайджан, где в городе Шуша проведет встречи с участниками неформального саммита лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

С 9 по 11 июля он посетит США для участия в саммите стран НАТО. В Вашингтоне также запланированы встречи Эрдогана с различными официальными лицами, включая Президента США Джо Байдена.

Наконец, 20 июля Эрдоган посетит Лефкошу, где состоятся торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию операции ВС Турции по поддержанию мира на Кипре.