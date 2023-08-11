Президент Украины Владимир Зеленский снова рассматривает возможность отставки министра обороны Алексея Резникова. На место нового министра рассматривают двух кандидатов.

Об этом сообщил 10 августа портал «Украинская правда» (УП).

«Первый — это вице-премьер и министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин», — сообщает издание со ссылкой на информированные источники в правительстве.

УП добавила, что Резников не против стать послом в Великобритании. Рассматривается ли такая перспектива на самом деле, изданию неизвестно.