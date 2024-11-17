Избранный президент Дональд Трамп заявил в субботу, что его кандидат на пост главы Министерства энергетики — руководитель нефтегазовой отрасли Крис Райт, убежденный сторонник использования ископаемого топлива, передает golosameriki.com.

«Я рад сообщить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно созданного Национального совета по энергетике, – говорится в заявлении Трампа. – Крис был одним из первопроходцев, которые помогли начать американскую сланцевую революцию, обеспечившую энергетическую независимость Америки и изменившую глобальные энергетические рынки и геополитику».

В заявлении также отмечается, что Крис Райт будет работать с Дагом Бергамом, предполагаемым председателем Национального совета по энергетике и вероятным министром внутренних дел.

«Эта команда обеспечит энергетическое господство США, что приведет к снижению инфляции, победе в гонке вооружений с Китаем и другими странами и расширению американской дипломатической мощи, чтобы положить конец войнам по всему миру, – говорится в заявлении Трампа. – На посту министра энергетики Крис будет главным лидером, стимулирующим инновации, сокращающим бюрократию и открывающим новый Золотой век американского процветания и глобального мира».

Райт – основатель и генеральный директор Liberty Energy, базирующейся в Денвере нефтесервисной компании. Ожидается, что он поддержит план Трампа по увеличению добычи нефти и газа и поиску путей увеличения производства электроэнергии, спрос на которую растет впервые за последние десятилетия на фоне разработки технологии искусственного интеллекта, производства электромобилей и криптовалют.

Он также, вероятно, будет разделять позицию Трампа против глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата.

«Климатического кризиса не существует, и мы также не находимся в середине энергетического перехода», – заявил Райт в видеоролике, опубликованном на его профиле в LinkedIn в прошлом году.

Райт также много писал о необходимости увеличения добычи ископаемого топлива, чтобы вывести людей из нищеты.

При Байдене добыча нефти в США достигла самого высокого уровня за всю историю страны, и неизвестно, как Райт и будущая администрация смогут увеличить этот показатель.

Большинство решений о бурении принимается частными компаниями, работающими на землях, не принадлежащих федеральному правительству. Министерство энергетики занимается энергетической дипломатией США, управляет Стратегическим нефтяным резервом, который, по словам Трампа, он хочет пополнить, и руководит программами грантов и кредитов для развития энергетических технологий.

Министр энергетики также курирует стареющий ядерный оружейный комплекс США, утилизацию отходов ядерной энергетики и 17 национальных лабораторий.

Если кандидатура Райта будет утверждена Сенатом, он сменит на этом посту Дженнифер Грэнхолм, сторонницу электромобилей и альтернативных источников энергии, а также ветряной, солнечной и ядерной энергетики.