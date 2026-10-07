Казахстан ведёт переговоры с Россией по возвращению своих граждан из зоны боевых действий. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Жанболат Усенов. Он уточнил, что МИД реагирует на обращения казахстанцев, желающих вернуться на родину.

Ранее группа молодых казахстанцев записала видеообращение с просьбой вернуть их домой. Их родственники рассказали Азаттык Азия, что они поехали на заработки в Россию, но их обманули и отправили на войну против Украины. По данным геолокации, которую они отправили родным, сейчас они находятся на севере Луганской области, и уже в ближайшие дни их могут послать в бой.

2 октября, после появления обращения в соцсетях, в МИД Казахстана заявили, что ведомство «относится к данной ситуации с максимальной серьезностью» и продолжает консультации с российской стороной. Сообщалось, что глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился с временным поверенным в делах РФ, а посол Казахстана в ближайшее время встретится с руководством МИД и Минобороны России. 7 октября Усенов сообщил, что уже принимаются необходимые меры, а на горячую линию ведомства продолжают поступать обращения.

В конце сентября в МИД Казахстана заявили, что направили ноту в МИД России с просьбой оказать содействие в возвращении на родину граждан Казахстана, включая Мираса Ташарганова. Его историю ранее рассказала Казахская служба Радио Свобода/Азаттык. По словам его матери, он уехал на работу в Курск, но после жалоб на условия работы его и других мужчин повезли в военкомат и заставили подписать контракт.

По данным украинского государственного проекта «Хочу жить», контракт с Минобороны России заключили как минимум 2420 граждан Казахстана. «Также в украинском плену находятся десятки граждан Казахстана и этнических казахов, воевавших в составе российской армии. Россия не спешит забирать своих военнослужащих и фактически оставляет их годами сидеть в плену», – говорится в сообщении. (svoboda.org)