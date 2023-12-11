В рамках COP28 12 стран объявили о создании альянса по поэтапному отказу от ископаемого топлива.

С таким заявлением на конференции ООН по изменению климата (COP28 ) в Дубае выступили министры энергетики и экологии этих стран.

Министр энергетики Франции Агнес Панье-Рюнахер заявила в своем выступлении, что у Альянса есть амбиции.

«Эти страны стремятся прекратить эксплуатацию ископаемого топлива к 2040 году, соглашаются на поэтапный отказ от ископаемого топлива и прекращение его производства. Переход на ископаемое топливо должен быть успешным, плановым. Возможно, будет доступна энергия, свободная от ископаемого топлива. Вместе мы сможем более успешно с этим справиться», — сказал французский министр.

Отметим, документ, подписанный между этими странами, не является обязательным в юридических рамках.