Здание Тертерского суда подверглось артобстрелу, есть убитые и раненые — Генпрокуратура

Военно-политическое руководство страны-агрессора Армении, грубо нарушая основные нормы и принципы международного права, продолжают интенсивный обстрел мирных жителей, большого числа домов и гражданских объектов.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, во время очередного артобстрела густонаселенных мирными жителями территорий Азербайджана около 11:00 28 сентября, в результате попадания артиллерийского снаряда в административное здание Тертерского районного суда, скончался Алиев Мехман Совет оглу 1975 года рождения, телесные повреждения различной степени тяжести получил водитель проезжавшего автомобиля скорой помощи Асадов Ганбар Аскер оглу 1968 года рождения, его пассажир — сотрудник военной полиции Гусейнов Фахраддин Фарман оглу 1994 года рождения, а также местный житель Турал Фирдовси 1991 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (развязывание агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство преступным сообществом-организацией), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным методом), 120.2.12 (умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) и другим.

В настоящее время сотрудники прокуратуры на месте происшествия проводят все возможные в боевых условиях оперативно-следственные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджана осуществляет необходимые мероприятия в целях обеспечения привлечения к ответственности и наказания в соответствии с международным правом военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления

Общественность будет регулярно информироваться о ходе дела.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.

Согласно информации министерства обороны, в результате военной операции Вооруженных сил Азербайджана в Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.